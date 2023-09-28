İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Ekipleri tarafından ilçe Şehitleri Bulvarı üzerinde trafik denetimleri gerçekleştirildi.

Denetimler sırasında sürücülerin ve yolcuların trafik kurallarına uymaları ve emniyet kemeri kullanmaları için gerekli kontroller titizlikle yapıldı. Kaymakam Ahmet Nuri Demir de bu denetimleri yakından takip ederek, trafik güvenliği konusundaki önemi vurguladı.

Denetimlerde sürücülere hatırlatmada bulunan Kaymakam Demir, “Toplumun güvenliği ve trafik kazalarını önlemek için yapılan bu tür denetimler, sürücülerin ve yolcuların trafik kurallarına uymalarını teşvik etmekte ve trafikteki disiplini sağlamaktadır” dedi. (Haber Merkezi)