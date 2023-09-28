Esra Erol'un programı, aile içi ilişkilerin karmaşıklığını ve sorunlarını ele alıyor ve bu bağlamda eltiler arasındaki anlaşmazlıklar da gündeme geliyor. Son yayında, Yazgül'ün eltileriyle yaşadığı tartışma canlı yayına damga vurdu.

44 yaşında ve 6 çocuk annesi olan Yazgül, "Eltilerimin bana karşı savaşı yuvamın yıkılmasına sebep oluyor" diyerek Esra Erol'dan destek beklediğini belirtti.

Yayında yaşanan gerilimli anlar, izleyiciler tarafından yoğun ilgiyle takip edildi. Programın sunucusu Esra Erol'un rehberliğinde çözülmeye çalışılan aile içi sorunlar, izleyicilerin evlerindeki benzer durumları da düşünmelerine neden oldu.

Eşine olan sevgisinin bittiğini belirten Yazgül, "2 tane eltim var, başıma bela oldular. Eşimi bana karşı dolduruyorlar. Güzelliğimi, evimi, temizliğimi kıskanıyorlar" dedi.

Esra Erol'un programı, toplumsal ilişkilerin derinliklerine inen bir bakış sunarken, bu tür gerilimli anlar da insanların aile içi dinamikleri anlamalarına yardımcı oluyor. Programın gelecekteki bölümleri de merakla bekleniyor. (Haber Merkezi)