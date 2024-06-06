Türkiye’deki tüm araç sahiplerini ilgilendiren önemli bir uygulama daha güçlendirilerek hayata geçiriliyor. Araç muayenesi konusunda merak edilen detaylar TÜVTÜRK'ün resmi internet sitesinden yapılan açıklama ile netlik kazandı.

TÜVTÜRK, araç muayene prosedürlerinde önemli bir değişiklik yaparak yeni muayene sürelerini uzattığını duyurdu. Bu karar, Türkiye'de trafiğe kayıtlı 25 milyonun üzerinde araç sahibini yakından ilgilendiriyor. Araçlar, sınıflarına ve yaşlarına göre belirli periyotlarla TÜVTÜRK istasyonlarında muayeneye tabi tutuluyor. Yeni düzenlemeye göre, sıfır kilometre araç sahipleri ilk 3 yıl boyunca muayene yaptırmak zorunda olmayacak.

Daha önce, muayene istasyonlarındaki yoğunluğu azaltmak amacıyla egzoz emisyon ölçümünün farklı yetkili servislerde de yapılabileceğini duyuran TÜVTÜRK, bu kararıyla birçok aracın muayene sürecini hızlandırmıştı. Şimdi ise, bu uygulamanın kapsamını daha da genişleterek mobil muayene istasyonlarını devreye sokuyor.

TÜVTÜRK, Türkiye genelinde 77 şehirde mobil muayene istasyonlarını faaliyete geçirdi. Bu mobil istasyonlar sayesinde araç sahipleri, sabit istasyonlara gitmek zorunda kalmadan bulundukları şehirde araçlarının muayenesini gerçekleştirebilecekler. Bu uygulama, hem istasyonlardaki yoğunluğu azaltmayı hem de araç sahiplerine daha hızlı ve kolay bir hizmet sunmayı hedefliyor.

Mobil muayene istasyonlarında binek otomobil, traktör ve motosiklet muayeneleri yapılabiliyor. Ancak, hava destekli hidrolik fren sistemine sahip olan TIR, kamyonet gibi büyük araçların muayenesi sadece sabit istasyonlarda gerçekleştiriliyor. Egzoz gazı emisyon ölçümleri ise yalnızca sabit veya yetkilendirilmiş bazı seyyar istasyonlarda yapılabiliyor.

TÜVTÜRK, mobil muayene istasyonlarının sayısını arttırarak daha fazla araç sahibine hizmet vermeyi planlıyor. Bu yenilikçi yaklaşım, araç muayene sürecini daha erişilebilir ve kullanıcı dostu hale getirmeyi amaçlıyor.