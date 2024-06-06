Konya'dan yola çıkan bozkır kartalının etkileyici yolculuğu, uydu vericisiyle anbean takip edilerek tüm dünyaya duyuruldu. Kartalın göç haritası, hayvanın bir haftada Orta Afrika’ya kadar olan uzun yolculuğunu gözler önüne serdi.

BOZKIR KARTALININ İZLEDİĞİ ROTA

Bozkır kartalı, Konya’dan yola çıkarak Karaman, Afyon, Eskişehir, Ankara, Kırşehir, Yozgat, Kayseri, Sivas, Osmaniye ve Adana güzergahını takip etti. Daha sonra Lübnan, Suriye ve Mısır üzerinden geçerek Afrika kıtasındaki Çad’a ulaştı. Bu etkileyici yolculuk, doğa severlerin büyük ilgisini çekti.

HAYVANIN YOLCULUĞU NASIL TAKİP EDİLDİ?

Bozkır kartalına takılan uydu vericisi sayesinde, kuşun her adımı detaylı bir şekilde izlendi. Verici, kartalın geçtiği bölgeler ve mola verdiği noktalar hakkında değerli veriler sağladı. Bu veriler, kuş gözlemcileri ve bilim insanları tarafından dikkatle analiz edildi.

UZMANLARDAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili açıklama yapan doğa bilimci Dr. Ayşe Yılmaz, "Bozkır kartalının böylesine uzun bir yolculuğu tamamlaması, bu türün göç dinamikleri hakkında önemli bilgiler sunuyor. Bu tür veriler, göç yollarının korunması ve kuşların güvenliği için kritik öneme sahip" dedi.

KARTALLARIN GÖÇÜ NEDEN ÖNEMLİ?

Bozkır kartallarının göçü, ekosistem dengesi ve biyolojik çeşitlilik açısından büyük önem taşıyor. Uzun mesafeli göçler, bu türlerin hayatta kalması ve üreme döngülerinin devamı için gerekli. Kartalların geçiş yaptığı bölgelerin korunması, doğanın sürdürülebilirliği için elzem.