Türkiye’de artan sürücü sayısına paralel olarak ehliyet kullanımına yönelik yeni düzenlemeler getirilmeye devam ediyor. Özellikle birçok ehliyet sınıfında yaş değişikliği yapılırken, detaylar haberimizde...

EHLİYET SAHİPLERİNE MÜJDE: 125 CC'YE KADAR MOTOSİKLET KULLANIMI

Yılın ilk aylarında Meclis'ten geçen düzenleme ile B sınıfı ehliyet sahiplerinin 125 cc'ye kadar motosiklet kullanabilmesinin sınavsız şekilde önü açıldı. Bu değişiklik, Türkiye'deki milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor ve yeni uygulamaların detayları netleşmeye devam ediyor.

YAŞ SINIRLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Son yıllarda yapılan değişikliklerle birçok ehliyet sınıfı için yaş sınırlarında düzenlemeler yapıldı. Örneğin, D sınıfı ehliyet almak için gereken yaş sınırı 26'dan 24'e düşürüldü. M, A1 ve B1 sınıfı ehliyet almak isteyenler için ise yaş sınırı 16'ya indirildi. Ağır motosiklet kullanmak isteyenler içinse A sınıfı ehliyetlerde minimum yaş sınırı 20 olarak belirlendi.

YENİ DÜZENLEMELERLE EHLİYETLERİN KAPSAMI GENİŞLİYOR

Milyonlarca sürücüyü sevindiren bu yeni düzenleme ile B sınıfı ehliyet sahiplerine daha geniş bir araç yelpazesi sunulmuş ve ulaşımda çeşitliliğin artması amaçlanmıştı. İddialara göre, yetkililer düzenlemenin kapsamını genişletmeye hazırlanıyor. B sınıfı ehliyet sahiplerinin 125 cc'lik taşıtları kullanarak şehir içi ulaşımlarını daha pratik ve ekonomik bir şekilde sağladıktan sonra ek maddelerin kabul edilmesi bekleniyor.

Yeni düzenlemeye göre, B sınıfı ehliyet sahiplerinin herhangi bir sürücü kursundan “motosikletler için uygulama direksiyon eğitimi alması” yeterli olacak. Bu düzenlemenin ardından, A2 sınıfı motorların da ilerleyen tarihlerde bu kapsama dahil edileceği öngörülüyor.

A2 EHLİYET NEDİR?

A2 ehliyetler, 125 cc'nin üstünde yer alan, teknik olarak 35 kW güce kadar olan ve 0.2 kW/kg güç/ağırlık oranıyla sınırlı motosikletleri kullanabilmek için gerekli olan bir ehliyet türüdür.

Ehliyet sınıfları ve yaş sınırlarında yapılan bu önemli değişiklikler, sürücüler için daha fazla esneklik ve fırsat sunuyor. Uygulamaya geçecek yeni düzenlemelerle ilgili detayları ve gelişmeleri takip etmeye devam edin.