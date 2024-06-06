Emekli milyonlarca vatandaşı ilgilendiren müjdeli haber geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekliler için bayram ikramiyelerinin 10-14 Haziran tarihleri arasında hesaplarda olacağını duyurdu. Peki, hangi emekli hangi tarihte ikramiyesini alacak? İşte merak edilen detaylar...

KABİNE TOPLANTISI SONRASI AÇIKLAMA

Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilere bayram ikramiyelerinin yatacağı tarihi açıkladı. Emekliler, her yıl iki kere Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı'nda ikramiye alıyor. Bu yıl için belirlenen tarihler ve detaylar şöyle:

ÖDEME TARİHLERİ BELİRLENDİ

Bayram ikramiyeleri için takvimlendirme süreci tamamlandı. Ödemeler için tarih belirlendi ve yüzde 50 artışla 3.000 liraya çıkarılan bayram ikramiyeleri için ödeme tarihleri açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram ikramiyelerinin 10-14 Haziran tarihleri arasında hesaplara yatırılacağını duyurdu.

EMEKLİ SANDIĞI EMEKLİLERİ 10 HAZİRAN'DA

Emekli Sandığı emeklileri, yani memur emeklileri, 10 Haziran'da bayram ikramiyelerini alacak. Bağ-Kur (4B) emeklileri 11 Haziran'da, SSK üzerinden emekli olanlar ise 12-13-14 Haziran tarihlerinde bayram ikramiyelerini alacaklar. Ödemeler 10 Haziran'da başlayıp, 14 Haziran'a kadar devam edecek.

BAYRAM İKRAMİYESİNİ KİMLER ALABİLİYOR?

Yılda iki kere verilen bayram ikramiyelerini kimlerin alabileceği de açıklandı. İkramiye alabilecek gruplar şunlardır:

Emeklilik aylığı alanlar

Vazife malüllük aylığı alanlar

Ölüm aylığı alanlar

Ölüm geliri alanlar

Yaşlılık aylığı alanlar

Malüllük aylığı alanlar

Sürekli iş göremezlik geliri elde edenler

Şehit yakınları

Muharip gaziler

Güvenlik korucuları

Terörden zarar görmüş vatandaşlar

Şampiyon sporcular

Dul yetim aylığı alanlar (hisse oranları kadar 25-50-75)

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ SORGULAMA 2024

Emekli bayram ikramiyesinin yatıp yatmadığını kontrol etmek isteyen emeklilerin şubelere gitmesine gerek yok. Bayram ikramiyeleri yeni yıl itibariyle 3.000 lira olurken, sorgulama işlemleri e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu sayfası üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifresiyle sisteme giriş yapan emekliler, bayram ikramiyesi sorgulaması yapabilir. e-Devlet'e giriş yapan kullanıcılar, sağ üst bölümde bulunan arama çubuğuna "Emekliler İçin Bayram İkramiyesi ve Seyyanen Ödeme Sorgulama" yazarak ikramiyelerini kontrol edebilir. Ayrıca, alternatif olarak ikramiye sorgulama işlemleri, telefonla veya internet bankacılığıyla da yapılabilecek.

Emekliler için müjdeli haberin detaylarını sizlerle paylaştık. Bayram ikramiyelerinin belirtilen tarihlerde hesaplarda olacağını hatırlatarak, tüm emeklilere mutlu ve sağlıklı bayramlar dileriz.