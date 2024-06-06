Milyonlarca araç sahibi, petrol fiyatlarının dört ayın en düşük seviyesine inmesiyle birlikte akaryakıt fiyatlarında indirim olup olmadığını merak ediyordu. Beklenen indirim haberi nihayet geldi. LPG, benzin ve motorin fiyatlarında büyük düşüş yaşanacak. Peki, 6 Haziran akaryakıt fiyatları ne kadar olacak?

LPG, BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM MÜJDESİ

Araç sahiplerinin merakla beklediği akaryakıt indirimi başladı. İlk olarak, 1.08 TL'lik LPG indirimi fiyatlara yansıtıldı. Şimdi ise benzin ve motorin (mazot) fiyatlarında ciddi indirimler bekleniyor.

BENZİN VE MOTORİN FİYATLARINDA BÜYÜK DÜŞÜŞ

Bu gece yarısından itibaren benzin litre fiyatında 1.35 TL, motorin fiyatında ise 1 TL civarında indirim yapılacağı öğrenildi. Bu indirimlerle birlikte, benzin fiyatı 22 Şubat'tan, motorin fiyatı ise 20 Ocak'tan bu yana en düşük seviyeye gerileyecek.

Bu indirimler, sürücülerin yakıt maliyetlerinde önemli bir rahatlama sağlayacak. Akaryakıt fiyatlarındaki bu düşüşün ardından, benzin ve motorin fiyatlarının uzun süre bu seviyelerde kalıp kalmayacağı ise merak konusu.