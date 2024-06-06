Dolar ve Euro kuru haftanın dördüncü işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında güncel rakamları araştırıyor. 06 Haziran 2024 Perşembe günü geçerli olan dolar ve Euro alış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte dolar ve Euro’da son durum...

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 32.2375 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyat 32.2173 liradan, satış fiyatı ise 32.2578 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.41'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 35.2084 TL'den yapan euro şu anda 35.181 TL alış ve 35.2359 TL satış fiyatına sahip.