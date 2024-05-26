Aydıncık Kadın Girişimi Kooperatifinin ametist ve doğal taşlar ile çalışmaları dikkat çekmeye devam ediyor.

KEDEV Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı ve Kapsayıcı Büyüme Derneği’nden Aylin Lole, Fulya Tekin ve Cihangir Gözükızıl İstanbul’dan Kooperatifi ziyarete geldiler.

KEDEV Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı ve Kapsayıcı Büyüme Derneği Kooperatiflerin kapasitelerini geliştirmeye yönelik destek olmak için incelemelerde bulundular. Ametist ve doğal Taşlar ile işlenilen ürünleri ve Taş İşleme Atölyedeki çalışmaları yerinde görüp değerlendirdiler.

Konuyla alakalı açıklamada bulunan kooperatif tarafından ise, “Kooperatifin çalışmalarını çok değerli görüp beğendiklerini ve desteklemek istediklerini belirten misafirlerimize bu nazik ziyaretleri için çok teşekkür ederiz” denildi.