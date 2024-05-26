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Aydıncık Kadın Girişimi Kooperatifinin ametist ve doğal taşlar ile çalışmaları dikkat çekmeye devam ediyor.

Kooperatife Ziyaret (9)

KEDEV Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı ve Kapsayıcı Büyüme Derneği’nden Aylin Lole, Fulya Tekin ve Cihangir Gözükızıl İstanbul’dan Kooperatifi ziyarete geldiler.

Kooperatife Ziyaret (8)

KEDEV Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı ve Kapsayıcı Büyüme Derneği Kooperatiflerin kapasitelerini geliştirmeye yönelik destek olmak için incelemelerde bulundular. Ametist ve doğal Taşlar ile işlenilen ürünleri ve Taş İşleme Atölyedeki çalışmaları yerinde görüp değerlendirdiler.

Kooperatife Ziyaret (7)

Konuyla alakalı açıklamada bulunan kooperatif tarafından ise, “Kooperatifin çalışmalarını çok değerli görüp beğendiklerini ve desteklemek istediklerini belirten misafirlerimize bu nazik ziyaretleri için çok teşekkür ederiz” denildi.

Muhabir: Hakan Demirbaş