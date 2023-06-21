Milletvekili Zorlu, İİBF mezunlarının işsizlik sorununa çözüm bulmak amacıyla Meclis Araştırması açılmasını teklif etti.

“REDDETMEYİN, KONUŞALIM”

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) yaptığı konuşmada Zorlu, “Daha önce söz verdiğim gibi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) mezunlarımızın işsizlik sorununu gündeme taşımak ve çözüm bulmak amacıyla TBMM İçtüzüğünün 104 ve 105. maddeleri uyarınca bugün Meclis Araştırması açılmasını teklif ettim. Sayıları her yıl artan ve aileleriyle birlikte milyonlarca insanımızı ilgilendiren bu mesele, aslında genel istihdam sorununun etkili bir yansıması! Bize düşen bu mağduriyeti her platformda gündemde tutmaktır ve bunu mutlaka yapacağız. Siyasi iktidarın Meclis grubuna sesleniyorum; gelin önergeyi reddetmeyin ve bu problemi meclis kürsüsünde konuşalım” şeklinde konuştu.

“MAĞDURİYETLERİ DE ARTMAKTADIR”

Zorlu konuşmasını şu şekilde devam ettirdi: “Ülkemizde işsizlik bilindiği üzere hızla artmaya devam etmektedir. Bu bağlamda eğitimli gençlerin işsizlik oranında ciddi artış görünmektedir. Eğitimli işsizler içerisinde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunları da dikkat çekici seviyelere ulaşmış durumdadır. İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri'nin çokluğu ve İİBF mezunlarına özel kadroların açılmamasından dolayı her geçen gün mağduriyetleri de artmaktadır. Kamuda Genel İdari Hizmetleri kadrolarına herhangi bir fakülte mezununun da atanabilmesi ve bu kadronun İİBF mezunlarına özel olmamasından dolayı atanma hususunda ciddi sıkıntılar yaşanmaktadır. İİBF'den mezun olan toplam öğrenci sayısını ve fakülteden mezun olup iş bulamamış genç işsiz sayısını, kamu kadrolarında İİBF mezunlarına nasıl alan açılacağını araştırmak, bu sorunun önlenmesi ve gereken tedbirlerin alınması maksadıyla Anayasa'nın 98. İçtüzüğün 104. ve 105. Maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılması için gereğini arz ve teklif ederiz.” Melike Aslı Arslan