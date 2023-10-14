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İsrail'in genişleme çabaları, "Nil'den Fırat'a" prensibi doğrultusunda yayılmaya çalışırken, Türkiye'nin bir kısmı da hedefinde. Bu hedefler arasında özellikle Nevşehir öne çıkıyor.

Kudüs, üç büyük dinin kutsal mekanlarına ev sahipliği yapmasına rağmen, yalnızca İsrail'e devredilmesi fikri, "Büyük İsrail" projesini hayata geçirme adımı olarak görülüyor. Bu topraklar arasında Suriye ve Türkiye de bulunuyor.

Yahudi lider Theodor Herzl, Sultan Abdülhamid Han'ın Filistin topraklarını satmama kararına karşılık "Kuzey sınırlarımız Kapadokya'daki dağlara kadar dayanır" demişti.

Bu nedenle, Fırat Nehri'nin çıktığı Erzurum'dan Kapadokya'nın merkezi olan Nevşehir'e kadar uzanan bölgeler, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizle birlikte Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinin bir kısmı, Siyonistlerin nihai hedefleri arasında yer alıyor.

İsrail'in kurucusu David Ben Gurion, "Nil'den Fırat'a kadar" hedefini 1948'deki bir konuşmasında dile getirmişti.

Muharref Tevrat'ta bu konu şöyle işlenir: "O zaman Rab bütün milletleri önünden kovacak ve sizden büyük kuvvetli milletlerin mülkünü alacaksınız. Ayak tabanlarınızın bastığı her yer sizin olacak. Sınırınız çölden Lübnan'dan ırmaktan, Fırat Irmağı'ndan Akdeniz'e kadar olacaktır."

Böylece İsrail'in hedeflerinden biri olan Kapadokya, yani Nevşehir, önemli bir konuma sahip. 2022'de "Konuşacaklarımız Var" programına katılan Ozan Bodur, Siyonizmin nihai hedefinin İsrail devletini kurmak olmadığını, asıl hedefin "Arz-ı Mev'ud" olarak bilinen Va'dedilmiş Topraklar'a ulaşmak olduğunu belirtti. Bu toprakların kuzey sınırının bizi etkilediğini vurguladı.

Yahudi hahamlar, Tevrat'a dayalı üstün ırk inançlarını yayarken, bu inançların yaşanacak toprakları sınırlamışlardır. Allah, Yahudilere Kenan topraklarını vaat etmiştir ve bu topraklarda sadece Yahudilerin yaşadığı bir devlet kuracaklarına inanmışlardır. Bu devlet, büyük bir dünya krallığının merkezi ve idare merkezi olacaktır. (Haber Merkezi)