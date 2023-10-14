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Bankalar, emekliler için adeta yarışa girdi. Emekli maaşı promosyonlarına ek olarak sundukları bonuslarla promosyonları yeni bir seviyeye taşıyorlar. İşte en yüksek emekli maaşı promosyonu veren bankalar...

Emekli maaşını başka bir bankaya taşıyan emeklilere daha yüksek promosyonlar sunulurken, bankalar yeni kampanyalarla promosyon tutarını artırmayı planlıyor. Yeni yılın başlamasıyla birlikte bankalar, promosyonları 20 bin lira üzerine çekmeyi hedefliyorlar. Promosyon sınırları, emekli maaşlarına göre değişmekle birlikte, çeşitli kampanyalarla artış sağlanıyor. Yeni yıl ile birlikte emekli maaşlarında yapılacak zam sonrası, bankalar emeklilerin lehine rekabeti sürdürecek gibi görünüyor. Ancak bazı bankalar, kampanyalarının belirli bir süre sınırlı olduğunu belirtiyorlar.

İşte güncel en yüksek emekli maaşı promosyonu veren bankalar:

Garanti BBVA Emekli Promosyon:

Garanti BBVA, emekli maaşını buradan alanlara 8.500 TL'ye kadar hoş geldin paketi sunmaktadır.

ING Emekli Promosyonu:

SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşınızı ING'ye taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 8.500 TL'ye kadar nakit promosyon kazanabilirsiniz. Ayrıca Otomatik Fatura Talimatı'na bağlı olarak 4.000 TL'ye kadar ek nakit promosyonla toplamda 12.500 TL'ye kadar nakit promosyon elde edebilirsiniz. Yeni emekliler ve EYT ile emekli olanlar da bu promosyondan yararlanabilirler.

İşbank Emekli Promosyonu:

1 Kasım 2022 - 31 Ekim 2023 tarihleri arasında geçerli kampanya çerçevesinde, ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 7.500 TL'ye kadar promosyon ödemesinden faydalanabilirler.

Akbank Emekli Promosyonu:

SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını 18 Eylül - 31 Ekim 2023 tarihleri arasında Akbank'a taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşı buradan almayı taahhüt eden emekliler 10.000 TL'ye kadar promosyondan yararlanabilirler. Ayrıca kampanya dönemi içerisinde, Axess veya Wings kredi kartına tanımlanacak 5 yeni otomatik fatura ödeme talimatı için fatura başına 400 TL, toplamda 2.000 TL chip-para ile 12.000 TL ödül fırsatından yararlanabilirler.

Denizbank Promosyonu:

Yıl sonuna kadar devam edecek kampanya kapsamında, aylığı 3.499 lira ve altında olanlara 3.000 TL, 3.500-7.499 lira arasında olanlara 3.500 TL, 7.500-9.999 lira arasında olanlara 4.500 TL, 10.000 lira ve daha fazla alanlara 5.000 TL ödeme yapıyor.

Fibabanka Promosyonu:

Aylığı 3.500 liraya kadar olanlara 4.500 TL, 3.500-7.500 lira arası olanlara 5.250 TL, 7.500-10.000 lira arası olanlara 6.750 TL, 10.000 lira ve daha fazla alanlara 7.500 TL promosyon ödüyor.

Halkbank Promosyonu:

Aylığı 3.500 liraya kadar olanlara 3.000 TL, 3.500-7.499 lira arası olanlara 3.500 TL, 7.500-9.999 lira arasında olanlara 4.500 TL, 10.000 lira ve daha fazla alanlara 5.000 TL ödeme yapıyor.

Kuveyt Türk Promosyonu:

Aylığı 3.500 liraya kadar olanlara 4.800 TL, 3.500-7.500 lira arasında olanlara 5.600 TL, 7.500-10.000 lira arası olanlara 7.200 TL, 10.000 lira ve daha fazla alanlara 8.000 TL promosyon ödemesi yapmaktadır.