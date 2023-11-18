Tahmini Okuma Süresi: dakika

Devlet, işsizliği azaltmak amacıyla çeşitli adımlar atıyor. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), işgücü piyasasına gençleri daha etkin bir şekilde dâhil etmek üzere yeni bir girişimde bulunacak. İŞKUR Genel Müdürü Samet Güneş, 10 bin kişilik bir İŞKUR ordusuyla gençlere yönelik bir proje başlatılacağını duyurdu.

Güneş, gençlere ulaşmanın önemli olduğunu vurgulayarak, AVM'lerden stadyumlara, konser alanlarından meydanlara kadar çeşitli noktalarda stantlar açılacağını belirtti. Bu stantlarda, gençlerin ihtiyaçları dinlenecek ve İŞKUR'un 4 bin 500 iş ve meslek danışmanının rehberliğinde uygun işlere yönlendirme yapılacak.

'İŞKUR'DA İŞ VAR'

Güneş, "Artık gençleri beklemeyeceğiz, ayağına gideceğiz. 'İŞKUR'da iş var' sloganıyla, gençlere uygun işleri bulacaklarını ifade etti. Nitelikleri yetersiz olan gençler için mesleki eğitim imkanları sunulacak ve iş başı eğitim programları ile tecrübe kazanmaları sağlanarak istihdam edilmelerine destek olunacak.

İŞKUR'un hedefi, bu tür proje ve çalışmalarla işsizlik oranını yüzde 9,1'den yüzde 7,5'e çekmek. Aynı zamanda, iş gücü katılım oranını artırarak gençleri daha fazla istihdam ederek işsizlik sorununa çözüm bulmak. Güneş, bu konuda duydukları güvenle, gençlere yönelik kapsamlı bir istihdam stratejisinin hayata geçirileceğini belirtti.