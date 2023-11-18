Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan 'Yaşam Memnuniyet Araştırması' sonuçlarına göre, Türkiye'nin en mutlu şehirleri belirlendi. İşte memnuniyete dayalı olarak sıralanan o liste...

TÜİK'in yürüttüğü 'Yaşam Memnuniyet Araştırması'nda, şehir sakinlerinin yaşadıkları yerden ne kadar memnun olduklarına dair sorular yöneltilerek ilk 10 şehir sıralandı.

Araştırma sonuçlarına göre, Yozgat'ın listede yer almadı, komşu şehir Kırıkkale'nin ise beklenmedik bir şekilde listede yer bulması şaşırtıcı oldu.

TÜİK araştırma sonucunda belirlediği ilk 10 şehir şu şekilde:

sinop

1.       SİNOP

afyon

2.       AFYON

bayburt

3.       BAYBURT

kırıkkale

4.       KIRIKKALE

kütahya

5.       KÜTAHYA

çankırı

6.       ÇANKIRI

düzce

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7.       DÜZCE

uşak 2

8.       UŞAK

siirt

9.       SİİRT

şırnak

10.   ŞIRNAK