Tahmini Okuma Süresi: dakika

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan 'Yaşam Memnuniyet Araştırması' sonuçlarına göre, Türkiye'nin en mutlu şehirleri belirlendi. İşte memnuniyete dayalı olarak sıralanan o liste...

TÜİK'in yürüttüğü 'Yaşam Memnuniyet Araştırması'nda, şehir sakinlerinin yaşadıkları yerden ne kadar memnun olduklarına dair sorular yöneltilerek ilk 10 şehir sıralandı.

Araştırma sonuçlarına göre, Yozgat'ın listede yer almadı, komşu şehir Kırıkkale'nin ise beklenmedik bir şekilde listede yer bulması şaşırtıcı oldu.

TÜİK araştırma sonucunda belirlediği ilk 10 şehir şu şekilde:

1. SİNOP

2. AFYON

3. BAYBURT

4. KIRIKKALE

5. KÜTAHYA

6. ÇANKIRI

7. DÜZCE

8. UŞAK

9. SİİRT

10. ŞIRNAK