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TÜBİTAK, bünyesindeki personel eksikliğini gidermek amacıyla 5 yeni personel alımı gerçekleştireceğini duyurdu. 18 Ocak 2024 tarihine kadar sürecek başvurular, Ankara'da yapılacak ve ayrıntılı bilgiler kamuoyu ile paylaşıldı.

Şoför pozisyonu için başvuru yapacak adaylardan aranan şartlar şu şekilde sıralanıyor:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Sağlık durumu veya bulaşıcı hastalık engeli olmamak,

Yeni tip CE ve 1997 Nisan öncesinde alınan E sınıfı ehliyete sahip olmak,

SRC 2, SRC 4 ve SRC 5 belgelerine sahip olmak,

Psikoteknik ve ileri sürüş tekniklerine dair geçerli belgelere sahip olmak,

40 yaşını aşmamış olmak,

En az beş yıl şoförlük deneyimine sahip olmak,

Vardiyalı çalışma ve şehir dışı görevlere uygun olmak,

Askerlikle ilişiği bulunmamak,

Lise veya dengi okul mezunu olmak.

İş yeri hekimi pozisyonu için aranan şartlar ise şu şekilde:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Sağlık Fakültesi mezunu ve üç yıl mesleki tecrübeye sahip olmak,

Doktorluk mesleğine dair gerekli bilgi ve becerilere sahip olmak.

Başvuru şartlarını sağlayan adaylar, İŞKUR'un resmi web sitesi üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek. TÜBİTAK'ın bu personel alımı, Türkiye'nin bilim ve teknoloji alanında ilerlemesine katkı sağlama misyonu doğrultusunda gerçekleşiyor. Ayrıca, KPSS ve mülakat şartının olmaması, birçok aday için bu fırsatı daha çekici kılıyor. Bu alımlar, TÜBİTAK'ın bilimsel çalışmalarını ve teknolojik gelişmelerini destekleyecek nitelikli insan gücüne olan ihtiyacını karşılamayı amaçlıyor. TÜBİTAK, Türkiye'nin bilim ve teknoloji alanında uluslararası rekabette daha güçlü bir konuma gelmesi için bu tür alımlara önem veriyor.