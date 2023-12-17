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İnternetin hızla evrim geçirdiği 2023 yılında, online etkinlikleri dakika dakika analiz eden bir rapor, dikkat çekici verilere ışık tuttu. Domo tarafından hazırlanan "Veri Asla Uyumaz" raporunun 2023 baskısı, internet kullanımındaki çeşitli değişimleri ortaya koydu.

Rapora göre, geçtiğimiz yıl 231,4 milyon olan e-posta gönderimleri, bu yıl dakikada 241 milyona yükseldi. Google aramaları ise her 60 saniyede 6,3 milyondan fazla sorguya ulaştı.

Ancak, büyümenin her alanda hızlı olmadığını gösteren rapor, dakika başına gönderilen tweet sayısında bir düşüş olduğunu ortaya koydu. 2022'de 360 bin olan tweet sayısı, bu yıl düşüş yaşayarak 2023'te azaldı.

Ayrıca, içerik akışındaki düşüş de dikkat çekici. 2022'de dakikada 114 yıl boyunca içerik izlenirken, bu rakam 2023'te 43 yıla düştü. YouTube videoları, Netflix filmleri gibi içeriklerin dakika başına tüketimi azaldı.

Raporda ayrıca, küresel çapta internet erişilebilirliğinin genişlediği vurgulandı. On yıl önce 2,1 milyar olan internet kullanıcı sayısı, günümüzde neredeyse 5,2 milyara çıktı.

Ancak, rapor aynı zamanda bazı sektörlerde genişlemenin yavaşladığına işaret ediyor. İnternetin hızlı evrimiyle birlikte, çeşitli alanlarda büyümenin yavaşladığı gözlemleniyor. İnternet dünyasında yaşanan bu değişimler, gelecekte online etkinlikler üzerinde nasıl bir etki yaratacağını merak uyandırıyor.