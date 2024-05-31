Son saatlerde, Türkiye genelinde internet kesintisi veya yavaşlama yaşayan pek çok kişi, "İnternetlerde sorun mu var? 30 Mayıs internet kesintisi mi oluyor, yavaşlama mı var? İnternet hatlarında sorun mu var?" gibi soruların yanıtlarını aramakta. İnternet bağlantısında sorun yaşayan kullanıcılar, problemin ne zaman çözüleceği konusunda bilgi edinmeye çalışıyor.

Şu ana kadar internet kesintisi veya yavaşlama ile ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor. Yaşanan sorunlar, internet sağlayıcı şirketlerin altyapı çalışmaları veya bireysel kullanıcı kaynaklı olabilir.

Bu nedenle, internet bağlantınızla ilgili problemler yaşıyorsanız, öncelikle internet sağlayıcınızla iletişime geçmenizi tavsiye ederiz.