Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)'nun Uydu Yayın ve Kablolu Yayın Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikler bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de; Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile birlikte RTÜK'ün uydu yayın ve kablolu yayın yönetmeliğindeki değişikliklere ilişkin yönetmeliklerde; hizmetlerini koşullu erişim yoluyla sağlayan medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar ve internet platform işletmecileri yıllık net satışlarının yüzde bir buçuğunu izleyen yılın Temmuz ayı sonuna kadar RTÜK'e ödemesi kararlaştırıldı.