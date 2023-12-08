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Yozgat Bozok Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Vekili Hasan Prof. Dr. İşgüzar tarafından katılımcılara konferans verildi.

Kabul günü olan 10 Aralık, Dünya İnsan Hakları Günü olarak kutlanmaya başlandığını ifade eden Prof. Dr. İşgüzar, “Bütün insanlar hür, haysiyet ve haklar bakımından eşit doğarlar” dedi.

Valilik konferans salonunda düzenlenen konferansa Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Belediye Başkanı Yardımcısı Serdar Açıkgöz, Bozok Üniversitesi Rektörü Enver Yaşar, Bozok Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Hasan İşgüzar, İl Jandarma Komutanı Nejdet Özcan, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, kurum müdürleri ve çok sayıda öğrenciler katıldı.

Konferansta bir açıklama yapan Yozgat Bozok Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Hasan İşgüzar, Dünya İnsan Hakları Günü, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin 10 Aralık 1948'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kabul edildiğini söyledi.

Prof. Dr. İşgüzar, “Kabul günü olan 10 Aralık, Dünya İnsan Hakları Günü olarak kutlanmaya başlanmıştır. Bütün insanlar hür, haysiyet ve haklar bakımından eşit doğarlar. Akıl ve vicdana sahiptirler ve birbirlerine karşı kardeşlik zihniyeti ile hareket etmelidirler. Herkes ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal ya da başka türden kanaat, ulusal ya da toplumsal köken, mülkiyet, doğuş veya başka türden statü gibi herhangi bir ayrım gözetilmeksizin, bu bildirgede belirtilen bütün hak ve özgürlüklere sahiptir. Herkesin yaşama hakkı ile kişi özgürlüğü ve güvenliğine hakkı vardır. Hiç kimse işkenceye, zalimane, gayriinsani, haysiyet kırıcı cezalara veya muamelelere tabi tutulamaz. Kanun önünde herkes eşittir ve farksız olarak kanunun eşit korumasından istifade hakkına haizdir. Hiç kimse keyfi olarak tutuklanamaz, alıkonulamaz veya sürülemez. Hiç kimse özel hayatı, ailesi, meskeni veya yazışması hususlarında keyfi karışmalara, şeref ve şöhretine karşı tecavüzlere maruz bırakılamaz. Herkesin bu karışma ve tecavüzlere karşı kanun ile korunmaya hakkı vardır” ifadelerini kullandı.