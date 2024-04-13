Çapanoğlu Cami önünde 1901 yılında inşa edilmiş 1937 yılında kitabeleri armaları çekiçlenerek imha edilmiş Saatli Hamidiye Çeşmesi’nde uzun uğraşlar sonunda restarosyon çalışması gerçekleştirilecek.

Tüm kitabe ve hatların resimden okunarak yeniden tasnif edilen, Hattat Mahmut Şahin’in aslına uygun yeniden yazdığı Saatli Hamidiye Çeşmesi’nde restorasyon çalışmalarının bayram sonunda başlayacağı söylendi.

Mimarların tek tek her bir karenin analizini yaptığı söylenen Saatli Hamidiye Çeşmesi, restorasyon çalışması sonrasında yeniden hizmet verecek.

Sultan II. Abdulhamid Han'ın tahta çıkışının 25. yıl dönümü hediyesi olarak tüm ülkede yapılan çeşmelerden birisi olan Saatli Hamidiye Çeşmesi, Çapanoğlu Cami'nin doğu haziresi dış duvarında yer alır.

Çeşme hakkında Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün resmi internet sayfasında yer alan bilgide, “Çeşmenin tarihi kazınmıştır. Buna rağmen orta alınlıkta bir kartuş içinde sene 19 Ağustos 1916 (M. 01 Kasım 1900) yazısı ve tarihi okunmaktadır. Çapanoğlu Camisi'nin doğusunda çarşıya bakan yüzünde hazireye bitişik olarak II. Abdülhamit tarafından 1900 tarihinde tahta çıkışının 25 seneyi devriyesinde saatli çeşme diye yaptırılmıştır. 1325 Ankara salnamesinde bir resmi vardır. Yarım silindirik gövdeli, iki kenarı dar, cephesi geniş çeşmenin gövdesi boyuna profilli silmelerle beşe, enine profilli silmelerle üçe bölünmüştür. En üstte sivri kemerli bir niş içinde yuvarlak kadranlı bir saati vardır. Saatli nişin köşelerinde birer yuvarlak güneş sembollü süslemeler yer alır. Saatin altındaki bölümde adalet, eşitlik ve özgürlük sembolü olan çapraz kılıçlar, flamalar, terazi ve ay yıldızlarından oluşan bir Osmanlı arması motifi yer almaktaydı. Bununla birlikte çeşme üzerinde tüm yazı ve motifler kasıtlı bir şekilde kazınmıştır. Armanın altında ise bir kuşak halinde besmele yazısı üzerinde tarih ve altında ayaklı bir kupa görülmektedir. En alt kısımda ise üç önde birer de yanda olmak üzere beş çeşme oluğu ile lülesi bulunur. Beyaz kesme taştan yapılmıştır. Taşlarının Sarıkaya’nın Azapbaşı Köyü'nden getirildiği söylenir. Döneminin Anadolu’daki en güzel ve en büyük süslemeli çeşmelerinden biridir” denildi.