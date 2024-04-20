Öz Sağlık İş tarafından hazırlanan ve geliştirilen, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından uygulanması kabul edilen “İş Aile Uyumunun Sağlanması Yoluyla Aile Yapısının Güçlendirilmesi Projesi” eğitim programının ilki Yozgat’ta düzenlendi.

Eğitim programına, Öz Sağlık İş sendikası Genel Başkanı Devlet Sert, Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Özüpek, Genel Sekreter Yardımcısı Yavuz Aksanoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri eski Genel Müdürü Orhan Koç, Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Topal, İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkanı Zafer Akdeniz, Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mustafa Kozan, ÖZ SAM Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Merve Özaydın, Hak İş Hizmet İş Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız, Yozgat şube yönetimi, proje uzmanları ile Sağlık ve Sosyal Hizmetler işkolunda görev yapan üyeler katıldı.

Öz Sağlık İş Yozgat Şube Başkanı Mehmet Akyol, Sağlık ve Sosyal Hizmetler de görev yapan sendika üyelerinin ev-iş-aile yaşamlarının uyumlaştırılmasına katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen projede konunun uzmanları tarafından iki ayrı başlıkta farkındalık eğitimleri verildiğini söyledi.

Başkan Akyol yaptığı açıklamada, “Projenin, ilk kez Yozgat’ta başlatılmasından öncülük eden Hak İş Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Sağlık İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert ve yönetimine, yararlı eğitimden bizleri bilgilendiren Öz Sam Akademisyenlerine ve Yozgat Şehir Hastanesinden bizleri ağırladıkları için Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Mustafa Kozan ve yönetimine şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

DEVLET SERT’TEN TAYİN YASAĞI TEPKİSİ

696 Sayılı KHK ile taşerondan kadroya geçen yaklaşık 1 milyon işçi, 2018’den beri devam eden tayin yasağı yüzünden büyük sıkıntı yaşıyor.

Hak İş Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Sağlık İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert, taşerondan kadroya geçen 1 milyon işçinin KHK’dan kaynaklanan tayin yasağının kaldırılmasını beklediğini söyledi. Sert, “Yerel seçimler sonrası çalışmalarına yeniden başlayan TBMM artık bu zulmü görmeli ve yapılacak kanuni düzenleme ile yasağı kaldırmalıdır” dedi.

Öz Sağlık İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert, 696’lı işçiler üzerinde katı bir şekilde uygulanan ve kanun değişikliği gerektiren tayin yasağı hakkında yetkililere yaptığı çağrıyı yineledi.

Sert, yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Taşeron zulmü altında inleyen işçilerin 2018 yılında kadroya geçirilmesini çalışma hayatında büyük bir devrim olarak görüyor ve bu konuda kamu işçileri adına bir kez daha emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Ancak düzenleme yapılırken, taşerondan kadroya geçirilen işçiler için oluşturulan tayin yasağının halen kaldırılmamış olması işçiler ve aileleri üzerinde bir başka zulmü devam ettiriyor. 2018 yılından beri ailelerinden, çoluk çocuğundan ayrı yaşayan işçiler var. Karı koca başka illerde çalışıyor, çocuklar ya eşlerden birinin yanında ya da dede nine yanında kalıyor. Yani parçalanmış aileler var. Bir türlü çözülmeyen tayin yasağı yüzünden işçi ya işinden istifa ediyor ya da meydana gelen sorunlarla başa çıkamayıp çıkış yolunu boşanmakta buluyor. Tayin yasağı yüzünden istifa eden işçinin çalışma hayatından çekilmesi donanımlı ve kurum hafızasına sahip çalışan kaybına da sebebiyet veriyor. İstifa ile boşalan pozisyonlar için personel ihtiyacı doğuyor ve kurumlar personel yetersizliği nedeniyle iş yükü fazlalığı ile karşı karşıya kalıyorlar.

Özellikle yetkili olduğumuz sağlık ve sosyal hizmetler işkolunda imzaladığımız toplu iş sözleşmelerinde hüküm bulunmasına rağmen devam eden tayin yasağı işçiler arasındaki çalışma barışını da zedeliyor. İŞ KUR ve eski kadrolu işçilere tanınan tayin hakkı bir tek 696’lı işçiler için yok. Bu yasak artık işçiler ve aileleri için büyük bir zulme dönüşmüş durumda. Anayasanın eşitlik ilkesi ve imza attığımız uluslararası sözleşmelere de aykırı olan bu durumun düzeltilmesi için başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm yetkililere bir kez daha sesleniyorum: 696 ile kadroya geçen yaklaşık 1 milyon işçi, üzerlerine pranga gibi yerleşmiş olan tayin yasağından kurtulmak istiyor. İşçi, işi ile aile birlikteliği arasında kalmak istemiyor. Bu nedenle sağlık ve sosyal hizmet işkolunun yetkili sendikası Öz Sağlık İş olarak 24 Aralık 2017 tarih ve 30280 sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğe giren 696 sayılı KHK’nın 127. Maddesinde yer alan Geçici 23. Madde’nin kaldırılmasını ve taşerondan kadroya geçen işçiler adına eşit, adil, çalışma barışını güçlendirecek bir adım atılmasını bekliyoruz.”