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Ağustos ayında hasadı gerçekleştirilen kara nohut belediye tarafından paketlenerek beğeniye sunuldu.

Nohudun bilinen nohuttan farkının bulunmadığı, renginin siyah olması nedeniyle halk arasında ‘Kara Nohut’ diye de bilindiği kaydedildi.

Siyah nohudun yetiştirilmesinin kolay olduğunu belirten Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, “Yozgat’ta görülen çiftçiler tarafından san olarak anılan antraknoz hastalığına da toleranslıdır. Hem protein oranı hem de diğer besin maddeleri bakımından ülkemizde ekilen diğer nohutlara göre besleyici değeri çok yüksek. Lifli yapısı ile sağlıklı, zengin, mineral ve vitamin içeriğine sahip olduğundan besleyici bir bitkidir. Siyah nohut da antioksidan, magnezyum ve folik asit bol miktarda bulunmaktadır. Henüz Pazar durumu diğer nohuda göre daha zayıf olmakla birlikte tarafından özellikle istenmektedir. Şuan pazar durumu diğer normal nohutlar kadar olmamakla birlikte yukarıda belirtilen özellikleri nedeniyle büyük şehirlerde değişik tatlar açısından bazı lokantalar ve bazı tüketiciler tarafından özellikle talep edilmektedir. Üretken belediyecilik anlayışı ile bu sene de birçok hastalığa deva olan siyah nohut ektik ve ağustos ayında hasadını gerçekleştirmiştik.

Şuanda da paketleyip halkımızın beğenisine sunuyoruz” şeklinde konuştu.