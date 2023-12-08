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Yozgatlı kuyumcular, son günlerde vatandaşlar arasında popüler hale gelen 'kesme altın' ile ilgili önemli uyarılarda bulundu. Altın fiyatlarının İsrail-Filistin çatışmalarının etkisiyle rekor seviyelere çıkmasıyla birlikte, paketli altının yerine daha uygun fiyatlı olduğu düşünülen 'kesilmiş altın' tercih edilmeye başlandı.

Ancak Yozgatlı kuyumcular, kesme altınların üzerinde barkot ya da seri numarası bulunmaması nedeniyle dolandırıcılık olaylarının arttığına dikkat çekiyor. Ucuz altın alımının riskli olduğunu belirten kuyumcular, kesme altınların satışının zor olduğunu ve birçok kuyumcunun bu ürünleri şu anda kabul etmediğini ifade ediyor.

İsrail ve Filistin arasındaki çatışmanın altın fiyatlarını etkilemesiyle birlikte, vatandaşların altına olan talebin arttığına vurgu yapan kuyumcular, kesme altın yerine paketli altın almanın daha güvenli bir tercih olduğunu savunuyor. Paketli altınların üzerinde seri numarası bulunduğunu ve üretici firmalar tarafından belirlenen standartlara uygun olduğunu belirten kuyumcular, bu özelliklerin dolandırıcılık riskini azalttığını ifade ediyor.

Altın uzmanları, kesilmiş altınların ayarının sadece profesyoneller tarafından anlaşılabileceğine dikkat çekerek, bu tür altınların alımında dikkatli olunması gerektiğini söylüyor. Kuyumcular, altın alırken ucuzluğa kapılmadan bilinçli bir tercih yapılması gerektiğini ve paketli altının daha güvenli bir yatırım olduğunu vurguluyor.