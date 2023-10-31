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Kamu yararına çalışan Türkiye’nin en köklü Sivil Toplum Kuruluşunun İlim Yayma Cemiyeti olduğunu söyleyen Nurdoğan, 70 yıl önce kurulan cemiyetlerinin ülke genelinde olduğu gibi Yozgat’ta da eğitim ve sosyal alanda önemli çalışmalar yaptığını ifade etti.

Öğrenciler için devlet tarafından barınma ve gıda yardımı yapıldığını, iktisadi işletme olarak hizmet verildiğini belirten Nuroğan, İlim Yayma Cemiyeti olarak birçok alanda faaliyet düzenlediklerine dikkat çekti.

Nurdoğan yaptığı açıklamada, “Yozgat'ta ilim yayma cemiyetinin faaliyet en üstten geldiği kadar gazetelerinizde, internet sayfalarınızda tüm basın ve sosyal mecralarda yer veriyorsunuz. Onun için de yıllardan beri bu anlamda bizim faaliyetlerimize bizlerin yapmış olduğu çalışmalara siz çok büyük katkısı ve desteği oluyor. İlim Yayma Camiası Yozgat Şubesi olarak tüm yönetim kurulu üyeleri olarak Cenabıhak daha nice 100 yılları devletimizi, milletimizi ilelebet payidar eylesin. Şu anda Gazze'de, Filistin'de katil İsrail devleti tarafından kan ve gözyaşıyla karşı karşıya olan Gazze'deki, Filistin'deki kardeşlerimize de buradan sabırlar diliyorum. Şehit olan kardeşlerimize mekanları cennet olsun. Onlara da buradan yine Cemiyeti olarak katil İsrail devletini lanetliyorum. En kısa zamanda bu hunharca, zalimce, katilce yapmış olduğu cinayetleri bir an evvel sonlandırmasını Cenabıhak'tan niyaz ediyorum. İlim Yama Cemiyeti'mizin içinde bulunduğu eğitim merkezimiz bildiğiniz gibi burada bu yılki faaliyetlerimiz geçmiş yılda son 15 yılda yürüttüğümüz marifet okulu çalışmalarıyla birlikte lisans akademi projemiz başladı bu sene. Sahne saman, ilahiyata dönük çalışmalarımız başladı. Cemiyeti başta yönetim kurulu üyelerimiz, koordinatörlerimiz fedakarlık yaparak Yozgat'ın çocuklarını, memleketimizin çocuklarına gençliğimize hepimiz biliyoruz çocuklarımızın, gençlerimizin. Şu anda toplumumuzun halini herkes görüyor. Ne kadar çok çalışırsak, ne kadar çocuklara, gençlere dokunabilirsek, sahip çıkabilirsek cemiyetin gayesi bu. Bu gençliğimize sahip çıkmak, geleceğimiz olan yavrularımıza sahip çıkmak. 7/24 saat çalışsak yeri. Sahada çalışsak gerçekten hiç vakit yok. Ben kendi adıma söylüyorum vaktimin çoğunu benim yanıma cemiyetindeki faaliyetlere zamanımı ayırmaya gayret ediyorum. Gerçekten arkadaşların açıkladıkları programlar birbirinden takdir edilecek genel merkezdeki başta genel başkanımıza, genel müdür artık yöneticilerimize emek veren hocalarımıza da buradan ben teşekkür ediyorum. Düzenlenen programlar gerçekten takdir edilecek programlar. Yozgat'ta her zaman İlim Yayma Cemiyetinin yapacağı programların pilot il olarak seçiliyor. Yozgat birinci ya ikinci kayıt sırasında yer alıyor” ifadelerini kullandı.