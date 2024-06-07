Aydıncık’a ziyarete giden arkadaş grubunun yanına gelen kazın kendini sevdirme çabaları gülümsetti.





Yozgat’tan Aydıncık ilçesine geziye giden Salih Elkatmış ve arkadaşları, şehir merkezinde gezdikleri esnada sokakta bulunan kaz topluluğu yanlarına geldi.

Sahibinin “Gümbür” adını verdiği kaz, Salih Elkatmış isimli vatandaşa kendini sevdirmek için yoğun çaba sarf etti. İsmi ile çağrıldığında komuta uyup gelen kazı bir süre seven Elkatmış ve kazın sevimli hallerini, diğer grup üyeleri cep telefonu kamerasına kaydetti.

Karşılaştığı manzara ile mutlu olduğunu belirten Elkatmış, bir süre Gümbür isimli kazı sevdikten sonra kazla vedalaşarak Aydıncık’tan ayrıldı.