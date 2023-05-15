Fide yetiştiricileri bahar mevsiminin gelmesiyle yetiştirdikleri ürünleri satışa sundu. Sebze ve meyve pahalılığından dolayı fiyatları uygun gören vatandaşlar da tezgâhlardaki ürünlere yoğun ilgi gösterdi.

VATANDAŞ YETİŞTİRİYOR

Kış memleketi Yozgat’a baharın gelmesi ve havaların ısınmaya başlaması nedeniyle vatandaşlar da fide dikimine start verdi. Evlerde, bahçe veya balkonlarda sebze ve meyve yetiştirmek isteyenler Yozgatlı vatandaşlar havaların iyi yüzünü göstermesi ile birlikte fidelere yoğun ilgi gösteriyor.

Vatandaşlar sebze ve meyve fidelerini toprağa ekmek için fide yetiştiricilerinin yolunu tutuyor. Farklı noktalarda satışa sunulan fideler rağbet görüyor. Köylüler bahçe ve arazilerinde, şehirde yaşayan vatandaş ise evlerinin bahçe ve balkonlarındaki saksılara ekmek üzere sebze ve meyve fidesi satan noktalardan fide satın alıyor. Özellikle artan sebze ve meyve fiyatlarından sonra fidelere yöneldiklerini söyleyen vatandaşlar, aldıkları fideleri kendilerine yetecek şekilde balkona ve bahçelerine ekiyorlar. Sebze ve meyve fideleri 2 ila 2,5 lira arasında iken çiçek fideleri 40 ila 150 lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor. Vatandaş özellikle domates, biber, salatalık, gibi fidelere yoğun ilgi gösteriyor.

“FİYATLAR BİRBİRİNİ TUTMUYOR”

Fide üreticisi olduğu için fiyatları kendinin belirlediğini söyleyen Fide satıcısı Ali dal ise, “Tezgâhlarda fiyatlar birbirini tutmuyor. Kendi malımız olduğu için kendi belirlediğimiz fiyatlardan satışlarımızı gerçekleştiriyoruz. Domates, biber, patlıcan, salatalık, çiçek fidelerini satıyoruz. Fidelerimizi 2 ila 2,5 lira arasında satışa sunuyoruz. Çiçeklerimiz ise 40 ila 150 liradan satılıyor” ifadelerini kullandı. Melike Aslı Arslan