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Sorgun Belediyesi tarafından gerçekleştirilen asfalt, altyapı ve çevre düzenleme çalışmaları hızla sürdürülüyor. Mahalle, cadde ve sokaklarda yoğun bir şekilde devam eden çalışmalar, ilçenin yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.

Asfalt, altyapı ve peyzaj çalışmalarıyla ilçenin her köşesinde modern bir görünüm elde ediliyor. Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, yapılan çalışmaların tamamlanmasının ardından yaptığı açıklamada, "Yeni Mahalle Kanal Caddesinde asfalt, altyapı, peyzajı kısacası yenilenen yüzüyle hizmetinizde. Biz yaptık diye demiyoruz ama çok güzel oldu. Mahallemize ve Sorgun'umuza hayırlı olsun" dedi.



Sorgun Belediyesi, sadece altyapıyı güçlendirmekle kalmayıp aynı zamanda çevre düzenlemesiyle de estetik bir atmosfer oluşturarak ilçe sakinlerinin günlük yaşamını kolaylaştırmayı amaçlıyor. Başkan Ekinci'nin liderliğindeki belediye, ilçenin her noktasında yaşayanların beklentilerine cevap vererek, daha modern ve yaşanabilir bir Sorgun için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.