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Kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu çerçevesinde, kamu kurumları, sivil toplum örgütleri ve avcı birliklerini temsil eden üyeler bir araya geldi.

İlçe genelinde geçerli olacak şekilde 2024 av dönemi için avcılıkla ilgili usul ve esaslar belirlendi.

Toplantıda bir açıklama yapan Sarıkaya Kaymakamı Ahmet Nuri Demir, “Yurdumuzda av ve yaban hayatının korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilir yönetimine ilişkin tedbirlerin alınması, avlanma süreleri, devlet ve genel avlaklara getirilen yasaklar, türler ve avlanma günleri, ilçe genelinde yasaklanan hayvan türleri, koruma altına alınacak ve avına izin verilen türler, avlanmada kullanılması ve kullanılması yasaklanan araçlar, gereçler ve özellikleri, avlanma esasları, yasaklanan avlanma yöntemleri, usulsüz avlanma ile ilgili yapılacak idari ve cezai işlemler ile diğer kısıtlama ve düzenlemeler detaylı bir şekilde ele alındı ve karara bağlandı” ifadelerini kullandı.

Toplantıya Sarıkaya Kaymakamı Ahmet Nuri Demir, Jandarma Komutanı Üsteğmen Mustafa Kızıl, Milli Eğitim Şube Müdürü Sebahattin Çakmak, Tarım ve Orman Müdürü Süleyman Doğan, Gençlik Spor İlçe Müdürü Oğuz Kağan Sungur, Sorgun Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefi Metin Yıkılmaz ve 1 avcı temsilcisi katıldı.