Ziyaretler esnasında öğrencilerle bir araya gelerek isteklerini dinleyen İl Milli Eğitim Müdürü Yazıcı, yönetici ve öğretmenlerden de LGS’ye yönelik çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İlk olarak Sorgun Şehit Şuayp Çalışkan İlkokulu/Ortaokulu'nu ziyaret eden Müdür Yazıcı, daha sonra ise Sorgun’a bağlı Çiğdemli Kasabasında bulunan İmam Hatip Ortaokulunu gezdi.

İlk ziyareti sonrasında açıklamada bulunan Müdür Yazıcı, “Sorgun Şehit Şuayp Çalışkan İlkokulu/Ortaokulu'nu ziyaret ederek yönetici, öğretmen ve öğrencilerimizle görüşerek LGS'ye hazırlanan öğrencilerimize yönelik çalışmalar hakkında bilgi aldık. Meslektaşlarıma emekleri için teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Diğer ziyaretinden sonra da konuşan Yazıcı, “Çiğdemli Kasabamızdaki İmam Hatip Ortaokulumuzu ziyaret ederek yönetici, öğretmen ve öğrencilerimizle görüştük. Emeklerinin daim olması dileğiyle teşekkür ederim” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi