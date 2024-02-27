TÜİK’in 2023 yılına ait açıkladığı nüfus verilerinin alt detaylarında, nüfus yoğunluklarıyla il olma ihtimali olan ilçeler de kendisini göstermiş oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2023 yılı nüfus verilerine göre, ülkenin çeşitli illerindeki potansiyel il olma adayları belirginleşti.

İnegöl, 255 bin 32 kişilik nüfusu ve diğer önemli kriterlere yakınlığı ile Bursa'nın ilçesi olarak öne çıkıyor.

TÜİK'in raporuna göre, Türkiye genelindeki ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 92 bin 824 kişi artarak 85 milyon 372 bin 377 kişiye ulaştı. Bu artışla birlikte, ülkede toplam 81 il ve 922 ilçe bulunuyor.

Bazı ilçeler, nüfusları, ekonomik etkileri, coğrafi konumları, ulaşım olanakları, sanayileri, turizm katkıları ve toplumsal etkinlikleri ile dikkat çekiyor.

Bu ilçeler, il statüsüne yükseldiklerinde mahalleleri de ilçeye dönüşebilecek ve daha geniş kapsamlı hizmetlerden faydalanabilecekler.

Antalya, Mersin, Van, Muğla, Aydın, Bursa, Adana, Ankara, Balıkesir, Diyarbakır ve diğer birçok şehirde bulunan 25 ilçe, il olma adayları arasında bulunuyor.

Bu ilçeler, büyükşehirlerden daha fazla nüfusa sahip olmalarıyla öne çıkıyor.

Ancak, il olma sürecinde sadece nüfusunun büyüklüğü yeterli değil.

İl olma ihtimali olan ilçelerin merkeze olan uzaklıkları, altyapılarının yeterliliği, tarihi birikimleri ve ekonomik çeşitlilikleri gibi diğer faktörler de değerlendiriliyor.

Türkiye'de il olmak için belirlenen 8 kriter arasında ilçenin nüfusunun en az 100 bin, il merkezine en az 30 kilometre uzaklıkta olması, şehirleşme durumu, ulaşım olanakları, hinterlant, ekonomik çeşitlilik ve eğitim durumu bulunuyor.

2023 nüfus sayılarına göre potansiyel il olma adayları arasında şu ilçeler bulunmaktadır:

Kozan, Adana – Nüfus: 129.985

Kahta, Adıyaman – Nüfus: 120.378

Polatlı, Ankara – Nüfus: 122.424

Bandırma, Balıkesir – Nüfus: 149.469

Edremit, Balıkesir – Nüfus: 121.437

Ergani, Diyarbakır – Nüfus: 126.824

Yüksekova, Hakkari – Nüfus: 112.826

Elbistan, Kahramanmaraş – Nüfus: 142.783

Lüleburgaz, Kırklareli – Nüfus: 145.263

Ereğli, Konya – Nüfus: 142.818

Midyat, Mardin – Nüfus: 108.242

Ünye, Ordu – Nüfus: 122,597

Cizre, Şırnak – Nüfus: 133.908

Fethiye, Muğla – Nüfus: 151.474

Nazilli, Aydın – Nüfus: 153.879

Akhisar, Manisa – Nüfus: 166.129

Erciş, Van – Nüfus: 173.203

Ereğli, Zonguldak – Nüfus: 174.619

Manavgat, Antalya – Nüfus: 224.664

İskenderun, Hatay – Nüfus: 246.639

Siverek, Şanlıurfa – Nüfus: 250.100

Çorlu, Tekirdağ – Nüfus: 253.551

İnegöl, Bursa – Nüfus: 255.032

Tarsus, Mersin – Nüfus: 329.494

Adana, Çukurova – Nüfus: 374,205

Nüfus sayılarına ve kriterlere göre Yozgat’tan herhangi bir ilçe il olmaya yaklaşamadı.