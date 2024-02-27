İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, kredi kartı kullanımında taksit uygulamasının sonlandırılmasına ilişkin açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, kredi kartı kullanımlarında taksit uygulamasının kaldırılmasına dair herhangi bir resmi düzenlemenin henüz hayata geçirilmediğini belirtti.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden "kredi kartına taksit kaldırıldı" iddialarına yalanlama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin açıklamasına göre, "kredi kartına taksit kaldırıldı" şeklindeki iddianın doğru olmadığı vurgulandı.

Sosyal medya platformlarında dolaşan ve kredi kartı taksitlerinin kaldırıldığı yönündeki haberlerin doğru olmadığı ifade edildi.

İlgili açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanlığı veya ilgili kuruluşlar tarafından böyle bir kararın alınmadığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hazine ve Maliye Bakanlığı veya ilgili kuruluşlar tarafından, kredi kartı kullanımlarında taksit uygulamasının kaldırılmasına ilişkin hayata geçirilmiş herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Kredi kartları konusunda doğru olmayan bilgiler üzerinden, piyasanın işleyişini bozabilecek mesnetsiz ve spekülatif açıklamalar yapıldığı tespit edilmiştir. Resmi kurum ve yetkililerin dışında yapılan açıklamalara itibar etmeyiniz."

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamuoyunda gündem olan kredi kartı düzenlemesine dair paylaşım yaptı.

Taksitlerin kaldırıldığı haberlerinin yalanlandığı açıklamayı alıntılayan Şimşek, "Kurala dayalı ve öngörülebilir politikalarımız seçim sonrası dönemde de aynen devam…" ifadesini kullandı.

Bakan Şimşek, "Piyasalarda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmaya yönelik kasıtlı haberler dolaşıma sokulmaktadır. Orta Vadeli Programımızda uygulayacağımız politikaları net bir şekilde ortaya koyduk. Kurala dayalı ve öngörülebilir politikalarımız seçim sonrası dönemde de aynen devam…" değerlendirmesini yaptı.