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20 Eylül 2016 tarihinden beri Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevimi yürüttüğünü belirten İl Müdürü Neşeli, görevini 16 Kasım Perşembe günü tamamladığını söyledi.

Bundan sonra Konya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü olarak görevine devam edeceğini ifade eden Neşeli, “7 yıldır yürüttüğüm Yozgat İl Müdürlüğü görevim süresince şahsıma destek olan başta Bakanımız Sayın Mahinur Özdemir Göktaş'a, Yozgat eski ve yeni Milletvekillerimiz Sayın Bekir Bozdağ başta olmak üzere Yusuf Başer, Abdulkadir Akgül ve Süleyman Şahan beylere, Valimiz Sayın Mehmet Ali Özkan ile yerel yöneticilerimize ve sivil toplum kuruluşlarına teşekkürlerimi sunarım. Bu yolda beraber yürüdüğümüz il müdür yardımcılarıma, şube müdürlerime, kuruluş müdürlerime ve tüm mesai arkadaşlarıma Yozgat genelinde sosyal hizmet çalışmalarına verdikleri katkı ve özverili çalışmalarından dolayı şahsım adına teşekkür ediyorum. Görev yaptığım süre boyunca mesai arkadaşlarımla şehit yakınları, gaziler, çocuk, yaşlı, engelli ve kadınla olmak üzere toplumun tüm kesimlerine dokunarak uygun sosyal hizmet modellerini sunmaya ve desteklemeye çalıştık. Yeni atamaların sosyal hizmet çalışmalarına katkı sağlaması ve hayırlı uğurlu olmasını Rabbimden temenni eder, tüm mesai arkadaşlarımın, hizmet alan ve kıymetli hemşehrilerimin haklarını helal etmesini dilerim. Çalışmalarımızla hoş bir seda bırakmışsak ne mutlu. Kalın sağlıcakla” dedi.