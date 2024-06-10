Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Topal Sorgun Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünü ziyaret ederek personel ile bir araya geldi.

İl Müdürü Topal, Kurum çalışmaları hakkında istişarelerde bulunup personele kolaylıklar diledi.

Topal yaptığı konuşmada, “Birlik ve beraberlik içinde vatandaşımıza hep birlikte hizmet edeceğiz, mesai mefhumu gözetmeden nerede bize ihtiyaç duyan bir vatandaşımız var ise biz devletimizin tüm imkanlarıyla yanında olacağız ve Sosyal devlet anlayışının birer temsilcisi olduğumuzu unutmadan çalışacağız” dedi.