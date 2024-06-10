Önceki gün Yozgat’ta yaşanan dolu yağışı nedeniyle zarar gören çiftçilerin sorunları ve çözüm önerileri için TBMM’de bir basın açıklaması düzenleyen Lütfullah Kayalar, “Çiftçimiz bu felaketin altından tek başına kalkamaz” dedi.

Kayalar yaptığı açıklamada, ”7 Haziran Cuma günü akşam saatlerinde son 20-25 senedir eşine hiç rastlanmamış bir şekilde aniden bir dolu yağması neticesinde büyük bir afet yaşanmıştır. Bana intikal eden rakamlara göre 100 bin dekarın üzerindeki arazide buğday ve arpa ekimi çok büyük bir hasar görmüş durumdadır. Bu arazinin yüzde 90’ı ürün alınamaz durumdadır. Bu gerçekten çok büyük bir afettir. Doludan dolayı tüm araziye yerinde incelemelerde bulundum. 21 saat sonrasında bile dolu tarlada kalmış, arazi yeni sürülmüş gibiydi. Hiçbir ilimizde bu şekilde afetlerin olmamasını niyaz ediyorum. Tarım il Müdürlüğü zarar gören alanların tespitlerini yapacaktır. TARSİM sigortaya başvuranlar, sigorta sisteminden zararların bir kısmı karşılanmış olacaktır, fakat bu sadece TARSİM sigortası ile çiftçimizin altından kalkacağı bir Afet değildir. Hükümet tarafından alınması gereken kararlar ve birtakım tedbirler vardır” diye konuştu.

“ZARAR GÖREN ÇİFTÇİMİZİN BORÇLARI ERTELENMELİ, 2 YIL FAİZSİZ KREDİ VERİLMELİDİR”

Afetten dolayı mağdur olan çiftçilerimizin başta tarım kredi ve ziraat bankası olmak üzere devlet banklarına olan borçlarının 2 yıl faizsiz olarak ertelenmesinin önemli olduğunu vurgulayan Milletvekili Kayalar, “Zarar gören çiftçimizin sıkıntısını bir nebze olsun hafifletebiliriz. Aksi halde çiftçilerimiz hiçbir şekilde hayatını devam ettiremez. Ayrıca olarak, tohum, gübre, ilaç ve ekipman yardımı ile yeni destekler konusunda da hükümetin acilen neler yapabileceğini tesipt edip, acilen önlemleri alması gerekmektedir. Sulama kanalları, yollar, bu afetten dolayı yerle bir olmuştur. Sulama konusunda da onarımlar yapılmalıdır” ifadelerini kullandı.

“KÖYLERDE GENÇ NÜFUS KALMADI”

Genç çiftçiler büyük bir hayal kırıklığı ve umut yoksunluğu içinde olduğunu dile getiren Kayalar, “Türkiye’nin en önemli sorunu maalesef köylerde genç nüfus kalmadı. Köylerde tarım yapan genç nüfusun desteklenmesi gerekir. Bunun içinde bu şekildeki çiftçilere özel destekler yapılmalıdır. İYİ Parti olarak meclise bir araştırma önergesi hazırladık, Meclis gündemine getireceğiz” dedi.

“AÇIKLANAN HUBUBAT FİYATLARI ÇİFTÇİMİZİ HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATMIŞTIR”

Milletvekili Kayalar şunları söyledi: “Yeni açıklanan hububat fiyatları gerçekten çiftçimizi hayal kırıklığına uğratmıştır. Zaten çiftçilerimiz 20 yıldır bu hükümet döneminde adeta 2. Sınıf bir vatandaş olarak görülmüş, Tarım 2. Sınıf bir sektör olarak değerlendirilmiştir. Ülkemiz tarımda kendi kendine yeten 7 ülkeden bir ülke iken, köylerimizin boşalması çiftçinin gelirinin düşmesi ile tarım sektörü bitme noktasına gelmiştir. Ülkemizin maalesef şu anda dünyadaki en büyük tarım ve tarıma dayalı ithalatçısı olduğunu üzülerek görüyoruz. Ekonomideki dövizin yurtdışına aktarlığını görüyoruz. Hayvancılıkta sadece yurt dışına ödenen para 12 milyar dolara yakındır. Bu paranın 1/4’i kendi çiftçimize destekleme planlı olarak verilebilseydi, planlamalar yapılsaydı, ırk ıslahları yapılabilseydi, Bugün ne Türkiye’de et dünyada daha pahalı hale gelirdi, nede hayvancılığı yapanlar biz bunu yapamıyoruz ve bırakıyoruz derlerdi. Tarımsal İthalat tüm hızlıya halen devam ediyor. Bununla ilgili hayvancılığı iyileştirilmesi için bir düzenleme yok. Geçen sene makarnalık buğdaya 1 liranın üzerinde bir zam verilmişti, ekmeklik buğday geçen yıl 8.25 iken bu yıl 9.25 olmuş durumda. 1 lira 75 krş. Ta destekleme primi 1.75’e kadar diye bir ifade de vardır. Ekmeklik buğday 11 lira gibi bir fiyat ortaya çıkarak yüzde 11-12 civarında bir artış olmuştur. Sadece hububatta yüzde 60 ile yüzde 100’ün üzerinde bir maliyet artışı vardır. Mazotta yüzde 100’ün üzerindedir. Bugün enflasyon yüzde 70 mertebesindedir. Enflasyonu, girdi fiyatlarını karşılamıyor. Çiftçi nasıl ekecek, nasıl yaşayacak. Türkiye’de büyük bir ekonomik sıkıntı var, iktidarın yanlış ekonomik ve politik kararlardan dolayı Türkiye yönetim zafiyetindedir. Yönetim yanlışlığından ben dedim olacak şeklindeki dayatmalardan dolayı büyük bir ekonomik sıkıntının içine düşmüştür. Şimşek göreve geldiği gün; “Türkiye’nin yeni dönemde rasyonelleşmekten başka çaresi kalmadı, yani bugüne kadar takip edilen ekonomik politikalar iflas etmiştir. Biz rasyonel kararlar alarak ekonomiyi düzelteceğiz demiştir.”

“ÇİFTÇİMİZİN AYAKTA KALABİLMESİ İÇİN GEREKLİ DÜZENLEMELER YAPILMALIDIR”

Alınan kararlarla birlikte enflasyondaki artışlar, emeklinin, memurun, sabit gelirlinin üzerinden giderilmeye çalışıldığını belirten Milletvekili Kayalar, “Sözüm ona enflasyonu düşürmek için, hayatını ömrünü tarıma vermiş olan, buradan başka geliri olmayan çiftçilerimin emeklerini sömürüyorlar. Hükümet yeni tedbirler adı altında alacağı yeni vergi kalemleriyle çalışan, üreten, sabit gelirli vatandaşlarımız bir kez daha ezilecekler. Bu ezilmeleri hak etmiyorlar. Çiftçi ile ilgili yeni tedbirler almamız lazım. Yeni kredilerle çiftçimizin desteklenmesi lazım. Çiftçimizin daha iyi olabilmesi için değil, ayakta kalabilmesi için gerekli düzenlemesinin yapılması lazım. Çiftçi meselesi şakaya gelmez, hububat temel gıdadır. Yanlış politika ve enflasyon ile ilgili alınan önlemlere çiftçinin alın terini heba etmenin bir anlamı yoktur, hükümeti buradan uyarıyoruz bu konunun peşini bırakmayacağız” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi