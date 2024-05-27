İl Müdürü Altınkaynak Fatma Temel Turhan Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Abdulkadir Koyuncu ile Sanat merkezi öğretmenleri Vali Mehmet Ali Özkan’ı ziyaret ederek, 29 Mayıs Çarşamba günü saat 11.00’da Fatma Temel Turhan Bilim ve Sanat Merkezi’nde düzenlenecek olan TÜBİTAK 4006-B Bilim Fuarı’na davet etti.

Vali Özkan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bu tür etkinlikler, çocuklarımızın bilime olan ilgisini artırmakta ve onları teşvik etmektedir. Bilim Fuarı'nda emeği geçen tüm öğretmenlerimize ve öğrencilerimize şimdiden başarılar diliyorum" dedi.

TÜBİTAK 4006-B Bilim Fuarı, öğrencilerin bilimsel projelerini sergileyerek, yaratıcılıklarını ve araştırma yeteneklerini geliştirmeyi hedefliyor. Etkinlikte, öğrencilerin hazırladığı projeler ziyaretçilere sunulacak ve bilimsel çalışmalar hakkında bilgi verilecek.

29 Mayıs Çarşamba günü gerçekleşecek olan fuara tüm vatandaşlar bekleniyor.