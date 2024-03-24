Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar, emeklilerin hakkını gasp eden iktidarın 22 yılın sonunda emekli vatandaşları açlığa mahkum ettiğine işaret ederek, “31 Mart’ta son noktayı emekli koyacak!” ifadelerini kullandı.

CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar, açlık, yokluk ve yoksunlukla sınanan emeklilere çağrı yaptı.

Emeklilerin haklarının gasp edilerek 22 yılın sonunda açlığa mahkum edildiğini dile getiren Başkan Yaşar, “Emeklilere maaş artışı denildi; ‘sıfır zam’ verildi. İkinci kez sunulan maaş müjdesi sonunda emeklilerimize 10 bin lira maaş reva görüldü. Müjde olarak verilen bayram ikramiyesinin alım gücü bir önceki yılın altında kaldı. Şimdi de emeklinin promosyon hakkı müjde gibi meydanlarda dile getiriliyor. Emeklimiz zaten söylenen promosyonu yıllardır alıyor. Promosyonu artıracağı söylenen kamu bankalarında emeklimiz hakkı gasp ediliyordu. Müjde olmayan ama müjde gibi açıklanan rakamların hepsi emeklimizi hafife almaktır” dedi.

“EMEKLİ ‘OY DEPOSU’ DEĞİL”

AK Parti’nin emekliyi oy deposu gördüğü için seçime kadar oyalamaya çalıştığını ifade eden Yaşar, “Emekli yurttaşlarımız 31 Mart’ta sandıkta son noktayı koyacak ve en büyük müjdeyi tüm halkımızla alacak. Emekli yurttaşlarımız, sevdikleri ile 31 Mart günü sandığa gitsin ve kendisini oy deposu olarak gören, aklıyla dalga geçen iktidara sarı kartı göstersin” çağrısı yaptı.