Mart ayının başlamasıyla birlikte, milyonlarca öğrenci, Milli Eğitim Bakanlığı'nın duyurduğu ara tatil takvimini heyecanla bekliyor. Yozgatlı öğrencilerin dikkatine! İkinci ara tatil ne zaman başlayacak ve hangi günler arasına denk gelecek? İşte 2023-2024 yılı nisan ayı ara tatil takviminin detayları...

Yılın ilk ara tatilini kasım ayında gerçekleştiren milyonlarca öğrenci, şimdi ise ikinci ara tatil için gün sayıyor. Ramazan Bayramı'nın etkisiyle, öğrenciler tatilin ne kadar süreceğini merak ediyorlar.

İKİNCİ ARA TATİL TAKVİMİ

Milli Eğitim Bakanlığı, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı takvimini dönem başında paylaşmıştı. Takvime göre, ikinci ara tatil 8-12 Nisan 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek.

ARA TATİL SÜRESİ

Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimde herhangi bir değişiklik yapmaması durumunda, öğrenciler ikinci ara tatilde 9 gün boyunca tatilin tadını çıkaracaklar.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

5 Şubat 2024 tarihinde başlayan ikinci dönem eğitimi, 14 Haziran 2024 tarihinde tamamlanacak. Öğrenciler, 15 Haziran 2024 tarihinden itibaren uzun bir yaz tatili sürecine girecekler.