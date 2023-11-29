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Arslan düzenlediği basın toplantısında Eski Mahallelerde Kentsel Dönüşüm ile Tarihi Yozgat Mahalle ve Sokaklarının İhyası projelerini açıkladı.

Arslan, belediye başkanı adayı olurken amacının makam ve mevki kovalamak olmadığını söyledi.

“AMACIMIZ SEVDİĞİMİZ ŞEHİRDE DEĞİŞİM YAŞATMAKTIR”

Arslan yaptığı açıklamada, “Amacımız yaşadığımız şehre sevdiğimiz şehirde değişim yaşatmaktır, bir dönüşüm yaşatmaktır. Gayemiz budur. Şehir içerisinde yaşayan insanlara kendi medeniyet değerlerini hatırlatan bir yapıya sahip olmalıdır. Şehir içerisinde yaşayan insanlara kendi medeniyet değerlerini hatırlatan bir yapıya sahip olmalıdır ki biz o şehri daha çok benimseyelim daha çok sevelim. Şehre bakışta sanatsal bir kaygının olması lazım bu da rant endişesiyle değil, ahlaki ve estetik endişelerle yapılması lazım. İnsanlar bu şehri daha çok sever ve bu şehirde yaşamaktan daha çok zevk alırlar. Bizler bu noktada hazırlıklarımızı yapıyoruz bu noktada projelerimizi hazırlıyoruz” şeklinde konuştu.

“ESTETİK KAYGIYLA YAPILACAK KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİDİR”

Düzenlediği basın toplantısında 2 projeyi birden açıklayan Arslan, “Yozgat’ın eski mahallelerinde ve ihtiyaç olan mahallelerinde kentsel dönüşüm projesidir estetik kaygıyla yapılacak kentsel dönüşüm projesidir. Burada mahalle zikretmek istemiyorum. O mahalleler kendilerini biliyorlar zaman zaman biz isim zikrettiğimiz zaman bunların başka sakıncaları oluyor rantla ilgili başka sakıncaları ortaya çıktığı için isim zikretmek istemiyorum. Yozgat'ta kentsel dönüşüme estetik dönüşüme ihtiyacı olan mahallelerimiz var inşallah o mahallelerde ada bazlı yeni imar düzenlemeleriyle bu mahallelerdeki kentsel dönüşümün önünü açacağız. Bu noktada belediye vatandaşla bu işi yapacaklar. Belediye vatandaşlar ve yükleniciler arasında bir köprü olacak ve bu köprü vazifesini yaparken de imar değişikliği ile birlikte belediyede bir miktar kaynak aktarılmış olacak. Bu proje sonucunda Yozgat’ta yeni bir istihdam oluşturulmuş olacak yeni bir kaynak alanı oluşturulmuş olacak” ifadelerini kullandı.

“YOZGAT’A ESTETİK KAZANDIRACAK”

Tarihi Yozgat mahalle ve sokaklarının ihyası projesinin Yozgat’a estetik kazandıracağını söyleyen Arslan, “Yozgat’ta yaşayan insanlara medeniyet değerlerini kültür değerlerini, tarihi değerlerini hatırlatan bir yapılaşmadan bahsediyoruz. Bir güzel dönüşümden bahsediyoruz. Yozgat’ın bazı eski mahallelerinde geçmiş tarihi dokuyu geçmiş kültürel dokuyu da muhafaza etmemiz lazım. Bugüne kadar çıkan her belediye başkanları şunları söyledi. 80’li yıllardaki Yozgat kalmış olsaydı bugün biz Safranbolu’yu ve Kastamonu’yu konuşmazdık gibi bir takım beylik laflar ediyorlar ama bu noktada bir adım da atılmıyor. Yozgat’ın medeniyet değerlerini koruma noktasında Yozgat’ın kültürel değerlerini koruma noktasında benim dönemim dışında fazla bir şey yapılmadı o dönemde biz Yozgat’ın eski yapılarını ele almak suretiyle böyle güzel bir projeyi hayata geçirmeyi düşünüyoruz” diye konuştu.