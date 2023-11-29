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Eskişehir’de bir mahallede üç sokağı birbirine bağlayan trafik dubalarıyla yapılı kavşak sürücülerin hedefi oldu. Öğrencilerin yoğun olduğu işlek sokakta sürücülerin araçlarını trafik dubalarının üzerine park etmesi kötü görüntülere neden oldu.

Tepebaşı ilçesi Yeni Bağlar mahallesinde trafiğin yoğun olduğu Genez, Bacı ve Avşar Sokakları birbirine bağlayan dubalarla yapılı kavşağa araçların park etme şekilleri dikkat çekti. Öğrencilerin yoğunlukta olduğu mahallede trafiğin de yoğun olduğu görüldü. Ancak sürücüler araçlarını trafik dubalarının üzerine park etti. Bazı trafik dubalarının yerinden çıkmış ve kırık olduğu dikkat çekti. Vatandaşlar, yetkililere seslenerek söz konusu caddedeki sorunu çözmeleri gerektiğini de ifade ettiler.