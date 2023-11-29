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Niğde’de iki araç arasındaki şüpheli çanta, polisi alarma geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Niğde merkez Bankalar Caddesi Sungurbey İş Merkezi önünde iki araç arasında çanta gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri çantanın bulunduğu bölgeyi güvenlik şeridine alarak, vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. Şüpheli çanta, özel kıyafetli uzman ekipler tarafından yapılan incelemenin ardından fünye yerleştirilerek uzaktan kontrollü olarak patlatıldı. Patlatılan çantanın boş olduğu anlaşıldı.