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Bir kadın girişimci tarafından Novada Alışveriş Merkezinde bir işletmenin açılışında MHP Yozgat Belediye Başkan adayı Ömer Açıkel ve Yeniden Refah Partisi Yozgat Belediye Başkan adayı Kazım Arslan bir araya geldi.

Açılışta denk gelen MHP Yozgat Belediye Başkan adayı Ömer Açıkel ve Yeniden Refah Partisi Yozgat Belediye Başkan adayı Kazım Arslan, işletme açılışından sonra kahve içip sohbette bulundu.

İki başkan adayı açılıştan sonra Yozgat'a ve seçimlere dair bir süre istişare etti.

Ziyaret sonrasında açıklamada bulunan aday Arslan, “Novada AVM’deki bir işyeri açılışında güzel bir tesadüf. MHP belediye başkan adayı değerli kardeşim Ömer Açıkel ile işyeri sahibi kardeşlerimize hayırlı kazançlar diledik, sonrasında da Yozgat'a ve seçimlere dair sohbet ettik” şeklinde konuştu.

İşletme açılışından sonra konuşan Açıkel ise “Kadın Girişimci hemşehrilerimizin Novada AVM’de bir işletmenin açılışına katılarak hayırlı olsun dileklerimizi ilettik. Yozgat’ımıza böyle güzel işletme kazandıran girişimcilerimize bir kez daha teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.