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Yozgat İl Özel İdaresince 2023 yılı içerisinde Saraykent ilçesine yapılan yatırımlar açıklandı.

İl Özel İdaresi tarafından Saraykent ilçesine 2023 yılında 4 milyon 183 bin liralık yatırım gerçekleştirildi.

Yozgat İl Özel İdaresi tarafından Saraykent ilçesine yapılan yatırımlarla alakalı şu bilgiler verildi: “0,5 kilometre beton yol (SSB), Asfalt sathi kaplama çalışmaları kapsamında 1,5 kilometre 1. kat asfalt, 80 kilometre yama çalışması yapıldı. Reglaj ve stabilize çalışmalarında 200 kilometre greyderli bakım ve 20 kilometre malzemeli bakım yapıldı.

14 adet köyde 136 kilometre karla mücadele çalışması yapıldı. İçme suyu tesisi yapım bakım ve onarım çalışmaları kapsamında 2 adet içme suyu tesisi hizmete açıldı.

Kanalizasyon tesisi yapım bakım ve onarım çalışmalarında 1 adet kanalizasyon tesisi, 15 adet program harici kanalizasyon ve içme suyu tesisi açıldı. Sarayözü köyünde 1 adet çocuk oyun parkı yapıldı.

Yozgat Valiliği tarafından konuya dair yapılan açıklamada, “2023 yılında Saraykent ilçemize, İl Özel İdaremiz üzerinden gerçekleştirilen 4 milyon 183 bin liralık yatırımlar Yozgat'ımıza, Saraykent ilçemize ve milletimize hayırlı olsun. Bu hizmetlerin ilimize yapılmasında başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Sayın Bakanımıza, milletvekillerimize, Yozgat İl Genel Meclis Başkanı ve üyelerimize, Yozgat İl Özel İdaremize ve emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verildi.