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Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde yaşanan trajik olayda, Ekinözü İlçe Kaymakamı Mesut Coşkun'un evinde ölü bulunması büyük bir üzüntüye neden oldu. 31 yaşındaki Kaymakam, silahla kafasından vurulmuş halde bulundu.

Olay, Ekinözü ilçesinde meydana geldi. Sabah saatlerinde Kaymakam Coşkun'u makama götürmek üzere konuta giden şoför, Coşkun'a ulaşamayınca durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri, kaymakamın konutunda gerçekleştirdiği incelemede, Coşkun'un silahla kafasından vurulmuş bir şekilde hayatını kaybettiğini belirledi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Coşkun'un yaşamını yitirdiği teyit edildi. Coşkun'un cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Polis ise kaymakamın ölümüyle ilgili detayları ortaya çıkarmak amacıyla geniş çaplı bir inceleme başlattı.

Öğrenilen bilgilere göre, bekar ve Kırıkkaleli olan Kaymakam Mesut Coşkun'un önceki görev yeri olan Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde çekilen görüntüleri geride kaldı. Olayın detayları netleşene kadar, polis ve yetkililerin titiz bir şekilde yürüttüğü soruşturma devam ediyor.