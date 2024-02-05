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TÜİK tarafından açıklanan 2022 yılı verilerine göre, suç oranlarının en yüksek olduğu 5 şehir belirlendi. Peki, Yozgat aralarında var mı? İşte detaylar…

Batı'da yer alan şehirlerin listeyi domine ettiği rapor, daimi ikametgah ve suç türüne göre ceza infaz kurumuna giren hükümlülerin istatistikleri üzerinden oluşturuldu.

Oluşturulan listede Yozgat ne çok düşük ne de çok yüksek suç işlenen suç olarak belirlendi.

1. Aydın - Yüz binde 970

TÜİK'in açıkladığı rapora göre, suç oranlarının en yüksek olduğu şehir Aydın oldu. Yüz binde 970 suç oranıyla listenin zirvesinde yer alan Aydın, çeşitli suç kategorilerinde artan vakalarla dikkat çekiyor.

2. Denizli - Yüz binde 902

İkinci sırada yer alan Denizli, yüz binde 902 suç oranıyla önemli bir konumda bulunuyor. Kentteki çeşitli suç türlerindeki artışlar, güvenlik önlemlerinin gözden geçirilmesi gerekliliğini ortaya koyuyor.

3. Çorum - Yüz binde 871

Çorum, suç oranları açısından üçüncü sırada yer alıyor. Yüz binde 871 oranıyla listenin önemli bir aktörü olan Çorum, özellikle belirli suç türlerindeki yükselişle dikkat çekiyor.

4. Antalya - Yüz binde 847

Türkiye'nin turistik bölgelerinden biri olan Antalya, suç oranları açısından dördüncü sırada yer alıyor. Yüz binde 847 oranıyla Antalya, turist yoğunluğuna rağmen belirli suç kategorilerindeki artışla ön plana çıkıyor.

5. Aksaray - Yüz binde 838

Listenin beşinci sırasında yer alan Aksaray, yüz binde 838 suç oranıyla dikkat çekiyor. Suç istatistiklerindeki bu yükseliş, kentin güvenlik önlemlerini gözden geçirmesi gerekliliğini ortaya koyuyor.

TÜİK'in verilerine göre belirlenen bu şehirlerdeki suç oranları, vatandaşlar arasında endişe ve merak konusu olmaya devam ediyor. Şehir yönetimleri ve güvenlik birimleri, bu verilere dayanarak daha etkin önlemler almaya odaklanmış durumda.