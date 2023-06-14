Beşir Derneği olarak kurban bağışlarının ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdıklarının altını çizen Beşir Derneği Yozgat İl temsilcisi Fatih Yıldız, “Beşir Derneği olarak emanet bilinciyle yıl boyu adak, akika, şükür ve nafile kurban bağışlarınız başta ülkemiz olmak üzere gönül coğrafyamızın pek çok mahzun beldesinde İslami kurallara tam riayet edilerek bizzat organizasyona personel ve gönüllülerimiz tarafından nezaret edilerek kesilip paylar halinde ihtiyaç sahibi ailelere, yetimlere, öksüzlere ve yetimhanelere dağıtım işlemleri yapılmaktadır. Bununla birlikte Beşir Derneği Kurban Bayramı özelinde vacip kurban bağışlarınızı da Türkiye ve dünyada ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaktadır” dedi.

“EN MODERN ET KOMBİNALARINDA KESİLİYOR”

Kurban bağışlarının uzman ekipler tarafından en modern et kombinalarında kesildiğini belirten Yıldız, “Kesimi Türkiye'de planlanan kurban bağışlarınız ülkemizin en modern et kombinalarında bizzat ekiplerimizin nezaretinde, uzman ekipler tarafından İslami kurallara uygun bir şekilde kesilmektedir. Yurt dışında yaptığımız organizasyon bölge imkânları dâhilinde mezbahane veya açık alanda gerçekleştirilmektedir. İmkânlar dâhilinde yerel otoriteler şahitliği, veteriner ve din adamları gözetiminde İslâmî usullere göre gerçekleşmektedir” ifadelerini kullandı.

“HİSSE BEDELİ 5 BİN LİRA”

Beşir Derneğinin kurban bedelinin açıklandığını ifade eden Yıldız, “Etler 5 ile 7 kilogramlık paketler halinde ihtiyaç sahibi aileler, medreseler, yurtlar yetimhaneler başta olmak üzere çeşitli kurum ve kuruluşlara dağıtımı yapılmakta ve tutanakla belgelenmektedir. 2023 yılı için bir hisse bedeli 5 bin lira olarak belirlenmiştir. Bağışçılarımız kurban bağışı durumunu web sitemizdeki bağışçı panelimiz üzerinden takip edebilir, kurban türünü, nerede ve ne zaman kesildiğini kolayca öğrenebilir. Kurban bağışlarınızı https://www.besir.org.tr web sitemiz, temsilciliklerimiz, stantlarımız, IBAN numaralarımız, mobil/internet bankacılık şubeniz ve anlaşmalı banka şubelerinde Beşir Derneği ismiyle kolaylıkla yapabilirsiniz” şeklinde konuştu. Selma Şahin