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Faaliyet illerine göre ihracatta, 2023'te İstanbul yüzde 7,5 artış ve 59 milyar 381 milyon dolarla birinci, Kocaeli yüzde 0,3 artış ve 30 milyar 717 milyon dolarla ikinci sırada yer aldı.

Yozgat’ın ise faaliyet illerine göre ihracatı, 0,05 yüzdesi olarak hesaplandı.

Ticaret Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre Yozgat’ın komşularında ise durum şu şekilde: Tokat 0,1, Sivas 0,13, Kayseri 1,4, Nevşehir 0,05, Kırşehir 0,12, Kırıkkale 0,11, Çorum 0,92, Amasya 0,07.

Bakanlıkça yayınlanan verilere göre Yozgat ve komşuları arasında bir sıralama yaptığımızda ise:

0,05 yüzdesi ile Yozgat ve Nevşehir son sırada yer alırken 1,4 yüzdesi ile Kayseri birinci sırada yer alıyor.

Yozgat ve komşuları arasında Türkiye’nin toplam ihracatından aldığı paya göre yaptığımız sıralama ise şu şekilde;

Kayseri 1,4

Çorum 0,92

Sivas 0,13

Kırşehir 0,12

Kırıkkale 0,11

Amasya 0,07

Tokat 0,1

Yozgat ve Nevşehir 0,05