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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yeni bir uygulamayı başlatıyor. Başvuru şartlarına uyan bireyler, bir yıl boyunca maaş alacaklar.

Asgari ücretin 17.002 TL olarak açıklanmasının ardından, memur ve emekli maaşlarına yönelik zam oranlarına dair merak artmıştı. TÜİK'in Aralık ayındaki enflasyon verilerine göre, aylık enflasyon yüzde 2,93, yıllık enflasyon ise yüzde 64,77 olarak belirlendi.

SSK ve Bağkur emeklilerinin maaşlarına yapılacak zam oranları da enflasyonun ardından belirlendi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal yardım ödemelerine çeşitli oranlarda zam yapma kararı aldı. Dul ve yetim maaşları, evde bakım maaşı, 65 yaş aylığı, engelli aylığı gibi birçok sosyal yardım kaleminden faydalananlar, artan ödemelerle karşılaşacaklar.

6 aylık enflasyonun yüzde 37,55 olarak açıklanmasıyla birlikte, 2024 yılı maaş zamları da netleşti. Vatandaşlar, her yıl artan sosyal yardım ödemelerinin 2024 yılında ne kadar olacağını öğrenmek için sabırsızlanıyor.

Evde bakım maaşı alan vatandaşlar, memur zammına bağlı olarak sosyal yardım ödemelerini her ay alacaklar. 2023 yılında evde bakım maaşını 5.098 TL olarak alanlar, 2024 yılında her ay 7.608 TL alacaklar. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2024 yılında başvuru şartlarına uyanları maaşa bağlayacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın evde bakım maaşı ödemeleri için belirlediği şartlar arasında, başvuran kişinin gelirinin kişi başına düşen gelir seviyesine göre hesaplanması bulunuyor.

Kişi başına düşen gelir, mevcut asgari ücretin 2/3'ünden az olmalıdır. Evde bakım maaşı almak isteyenlerin sağlık raporunu, özellikle "Ağır engelli" kısmında "Evet" ifadesi içeren bir heyet raporu ile temin etmeleri gerekiyor. Başvurular, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı il müdürlükleri veya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlükleri üzerinden yapılabilmektedir.