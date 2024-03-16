Hazine ve Maliye Bakanlığı, denetim faaliyetlerini sıkılaştırarak vergi kayıplarını önlemeyi hedefliyor. Bakan Şimşek'in liderliğinde, kayıt dışı ekonomik faaliyetlerle mücadele kapsamında denetimlerin artırılması yönünde talimat verildi. Bundan sonra, vergi kaçakçılığını ihbar eden her vatandaşa ödül verilecek. İhbar ikramiyesi, ihbarcının sağladığı bilgilerin doğruluğuna bağlı olarak belirlenecek.

Bakan Şimşek'in yönlendirmesine rağmen, işletmeler hala vergi ödemekten kaçınmak için düşük KDV'li ürünler üzerinden fiş kesmeye devam ediyorlar.

Bu eğilim, düşük Katma Değer Vergisi (KDV) oranına tabi ürünlerin fiyatlarını artırarak ve kayıt dışı işlemler yaparak vergi kaçınma eğilimine giren işletmeler tarafından destekleniyor. Sosyal medyada da düşük KDV oranlarının uygulanmasıyla ilgili çeşitli paylaşımlar yapıldı.

Vatandaşlar, baharatçıların kitap fişi kestiğini, pastanelerin ise satışlarını ekmek üzerinden gerçekleştirdiğini gösteren fişleri paylaşıyorlar. Son KDV artışıyla birlikte, 10 Temmuz 2023 tarihinden itibaren mal ve hizmetlere uygulanan KDV oranlarının artırıldığını gözlemliyoruz.

Hijyen ürünlerindeki KDV oranının yüzde 8'den yüzde 20'ye yükseltilmesiyle birlikte, benzin, tütün, alkol ve elektronik cihazlar gibi ürünlerdeki KDV oranlarının da yüzde 20 olarak belirlenmesi kararı alındı.

Ancak, daha çok gıda maddelerini içeren yüzde 1'lik KDV diliminde herhangi bir değişiklik yapılmadı. Bu kararın ardından vatandaşlar, fiyatlar üzerindeki KDV artışının etkisini hissederken, işletmeler vergi yükünü azaltmak için KDV oranlarını düşük gösterme eğiliminde.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, özellikle son KDV düzenlemelerinin ardından, kayıt dışı ekonomik faaliyetlere karşı denetimleri artırdıklarını ifade etti. Ancak, Şimşek'in açıklamalarına rağmen, KDV oranlarını yanlış uygulayan işletmelerin vergi kaybına neden olduğu gözlemlendi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mali Hukuk Ana Bilim Dalı Profesörü Dr. Murat Batı, Türkiye'de vergi ahlakının zayıf olduğunu belirterek, vergi kaçakçılığına karşı mücadelenin önemine dikkat çekti. Batı, Maliye Bakanlığı'nın denetim personelindeki eksiklik nedeniyle yanlış uygulamaların ortaya çıktığını vurguladı.

Vergi kayıplarını bildiren bireylere ödenen ihbar ikramiyesinin detayları da açıklandı. Bu ikramiye, ihbarcının sağladığı bilgilerin doğruluğuna bağlı olarak belirlenen vergi ve vergi ziyaı cezasının %10'u üzerinden hesaplanıyor. İhbar ikramiyesinin bir kısmı ilgili kişiye peşin olarak ödenirken, geri kalan kısmı ise vergi kaçağından tahsil edilen miktar ile karşılanıyor.