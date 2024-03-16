Tokat’ta ambulans ile ilçe minibüsü çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, 13:30 sıralarında Tokat çıkışındaki Turhal kavşağında meydana geldi. Turhal istikametinden il merkezi istikametine gitmekte olan C. Ç. yönetimindeki 60 M 1515 plakalı Volkswagen marka ilçe minibüsü ile E. P. yönetimindeki 60 AAU 995 plakalı Ford marka ambulans çarpıştı. Çarpışma nedeniyle ambulans spin atarak durabildi. Kaza sonrası olay yerine gelen diğer ambulanslar ile şeker hastası ilçe minibüsü şoförü C.Ç. panik geçirmesi nedeniyle Tokat Üniversite Hastanesine, yolculardan G. H.A ise Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı. 2 yaralının da durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle trafik kontrollü şekilde sağlandı. Kazada ambulansın içerisinde hasta bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.