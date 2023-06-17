Adalet Bakanlığı, Doğayı ve çevreyi korumak maksadıyla, ‘Kâğıtsız İcra Dairesi Vizyonu’ çerçevesinde geliştirilen “İcra Evrak Sınıflandırma” projesi ile bir yılda 58 milyondan fazla evrak yapay zekâ tarafından otomatik sınıflandırılarak UYAP’a dahil edildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “İcra Dairelerinde fiziki evrakların UYAP’a aktarılması için yapılacak çalışmalarda insan yükünü azaltan ve 300’den fazla kategoride ilgili evrak türünü tespit eden proje ile günlük 335 binden fazla fiziki evrak taranarak bu güne kadar yaklaşık 100 milyon Türk Lirası tasarruf edildi” ifadelerine yer verildi. Alpaslan Demir